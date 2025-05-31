Bursa'da Kız Meselesi Nedeniyle Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 21 yaşındaki Kadir Kamil A. sırtından bıçakla yaralandı. Olay sonrası kaçan saldırgan için polis sıkı takibe aldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi sırtından bıçakla yaralandı.
Olay, Orhaniye Mahallesi Yeni Cami sokakta saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Kadir Kamil A. (21) ile Kemal K. arasında kız meselesi yüzünden sokakta çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada sırasında Kemal K., Kadir A.'yı sırtından bıçakla yaralayıp kaçtı. Kanlar içinde kalan genç, yakındaki Çinili Cami avlusunda oturan vatandaşlardan yardım istedi. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa