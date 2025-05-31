Bursa'da Kız Meselesi Nedeniyle Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Bursa'da Kız Meselesi Nedeniyle Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 21 yaşındaki Kadir Kamil A. sırtından bıçakla yaralandı. Olay sonrası kaçan saldırgan için polis sıkı takibe aldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi sırtından bıçakla yaralandı.

Olay, Orhaniye Mahallesi Yeni Cami sokakta saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Kadir Kamil A. (21) ile Kemal K. arasında kız meselesi yüzünden sokakta çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada sırasında Kemal K., Kadir A.'yı sırtından bıçakla yaralayıp kaçtı. Kanlar içinde kalan genç, yakındaki Çinili Cami avlusunda oturan vatandaşlardan yardım istedi. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ozan Güven'den radikal karar! 50 yaşına bastı, hayatında yeni bir sayfa açtı

Ozan Güven'den radikal karar! Hayatından çıkarıyor
Robin Thicke ve April Love Geary, Meksika'da büyülü bir düğünle evlendi

18 yaş farkına rağmen 6 senelik birliktelik mutlu sonla bitti
İlçede sinek istilası! Sürücüler önlerini göremiyor

İlçede sinek istilası! Halk 1 metre önünü göremiyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İnternetten aldığı mikrofonun içinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı

Gözlerine inanamadı! İnternetten verdiği siparişi açınca şok yaşadı
Dadı dizisinin yıldızları yıllar sonra buluştu

Bir dönemin efsanesiydi! Gülben Ergen son halini paylaştı
Survivor'da yasak aşk skandalı! Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi

Survivor'da yasak aşk skandalı ayrılık getirdi!
Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler! Kasadan balya balya dolar çıktı

Belediyelere operasyondan ilk görüntüler! Balya balya dolar çıktı
İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı

İBB'ye yeni operasyon! Çok sayıda belediye başkanı gözaltında
Bakanlığın yaptığı incelemesinde çok sayıda doktorun eksik vergi verdiği oraya çıktı

Bakanlık açıkladı! Bazı doktorların yaptığı pes dedirtti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.