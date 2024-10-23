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Bursa'da Kız Çocuğuna Taciz Eden Yaşlı Adam Tutuklandı

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Bursa'da 66 yaşındaki bir şahıs, evinin penceresinden sokağa bakan kız çocuğuna cinsel tacizde bulundu. Olayın güvenlik kamerasına yansımasının ardından hukuki süreç başlatıldı ve şüpheli tutuklandı.

Bursa'da bir kişi, evinin penceresinden sokağa bakan kız çocuğuna tacizde bulundu. Güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili tahkikat başlatan ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Pencereden dışarı bakan kız çocuğunun evinin önüne yaklaşan Yaşar E. (66), cinsel organını teşhir ederek tacizde bulundu. O anlar binanın güvenlik kamerasına yansırken, aile şüpheliden şikayetçi oldu. Sosyal medyada da tepki toplayan görüntüler sonrası harekete geçen ekipler Yaşar E.'yi kısa sürede yakaladı. Emniyette ifadesi alınan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Bursa'da Kız Çocuğuna Taciz Eden Yaşlı Adam Tutuklandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Politika 3-sayfa Hukuk bursa Suç

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