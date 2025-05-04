Bursa'da Kırmızı Işık İhlali Sonucu Kaza: 7 Yaralı

Bursa'da Kırmızı Işık İhlali Sonucu Kaza: 7 Yaralı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen kazada, kırmızı ışıkta geçen bir otomobil, taksiye çarparak 7 kişinin yaralanmasına neden oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde gece saatlerinde kırmızı ışıkta geçen otomobil, taksiye çarptı. Kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında yaşandı. Şengül Y. yönetimindeki 16 BLP 606 plakalı otomobil, Altıparmak Caddesi'nde iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yaparak Seyfettin K.'nin kullandığı 16 T 1255 plakalı ticari taksiye çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle takside bulunan 2 kişi ile otomobildeki 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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