Bursa'da Kırmızı Işık İhlali Kazaya Yol Açtı: 7 Yaralı

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kırmızı ışıkta geçen bir otomobil taksiye çarptı. Kazada 2'si takside, 5'i otomobilde olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Işık ihlali kaza getirdi... Kırmızı ışıkta geçen otomobil taksiye çarptı: 7 yaralı

BURSA - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde gece saatlerinde kırmızı ışıkta geçen otomobil, taksiye çarptı. Kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında yaşandı. Şengül Y. yönetimindeki 16 BLP 606 plakalı otomobil, Altıparmak Caddesi'nde iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yaparak Seyfettin K.'nin kullandığı 16 T 1255 plakalı ticari taksiye çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle takside bulunan 2 kişi ile otomobildeki 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BURAK ÖZTÜRK - 3.Sayfa
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