Bursa'da Kiracı ve Ev Sahibi Arasında Sahte İmza Krizi

Bursa'da kira bedelini iki kat arttırmasına rağmen ev sahibi ile anlaşamayan Kiracı, ev sahibinin sahte imzayla kendilerini evden çıkardığını iddia etti.

İddiaya göre, Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Maksem Mahallesi'nde apartmanda eşi ve çocukları ile birlikte yaşayan Mustafa Koşan, sözleşmesinin bitmesine yakın kira bedelini kendi rızası ile 2 bin TL'den 5 bin TL'ye çıkarmasını ev sahibine iletti. Ev sahibi ise bu kira bedelini çok az bulduğunu, başkasına daha yüksek bedelle kiralamak istediğini iletti. Kiracı Koşan'ın iddiasına göre tahliye taahhütnamesine kendisinin yerine sahte imza atan ev sahibi belgeyi işleme soktu. Olaydan haberi olmadığı için itiraz süresini de kaçıran Koşan kapısına tahliye için dayanan kamyonu ve ekipleri görünce ne yapacağını şaşırdı.

Kira bedelinde orta noktayı bulmak için çok uğraştığını ama ev sahibinin yanaşmadığını söyleyen Koşan, "Ev sahibi bizim adımıza tahliye taahhütnamesini kendi imzalıyor bize ait değil imza. Bu imzayla ayrı işlem yapıyor. Tahliye kararı çıkarttırıyor. Biz buna itiraz ettik ama itiraz süresini geçmiş. Kabul olmadı şimdi içeride benim eşyalarım var, özel eşyalarım var. Çocukların eşyaları var. Kitapları, defterleri özel eşyaları var dinlemiyorlar. Hepsini apar topar topluyorlar. Tutanağı doğru dürüst yazmadan çuvallara, kutulara koyup eşyaları camdan, kapıdan indiriyorlar" şeklinde konuştu.

"Biz kirayı ikiye katladık onu da kabul etmedi"

Çocuklarına ait eşyaların da kapı önüne konduğunu ifade eden Koşan, "Kira kontratı eşimin üzerine ve tekrar söylüyorum imza kesinlikle sahte. Bize ait değil zaten benzemiyor, apaçık ortada ve mahkemeye de itiraz ettik. Mahkeme süresi geçtiği için kabul etmedi. Kira zamlarında biz çok yükseltmedik diye, on beş yirmi katına çıkartmadık diye bunlar başımıza geldi. Zam yapıp iki katına çıkardık. Devlet yüzde 25 demişti. O zaman da ikiye katladık kirayı onu da kabul etmiyor. Sahte imza ile ilgili avukatı da uyardım. 'Bu imza bize ait değil' dedim. Zaten kira kontratındaki imzayla da alakası yok. Kimseye derdimi anlatamadım. Sahte imza ile benim çoluk çocuğumun eşyasını dışarı atıyorlar. Geldiklerinde dedim ki bugün ben taşıyayım eşyalarımı onu da kabul etmediler" diye konuştu. - BURSA