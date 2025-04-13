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Bursa'da Kıraathaneye Kurşun Yağdıran Şüpheli Kaçtı

Bursa'da Kıraathaneye Kurşun Yağdıran Şüpheli Kaçtı
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde sabah saatlerinde motosikletle kıraathaneye gelen bir şüpheli, iş yerini hedef alarak kurşun yağdırdı. Olayda yaralanan olmadı, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bursa'da sabah saatlerinde motosikletle geldiği iddia edilen bir şüpheli, kıraathaneye kurşun yağdırıp kayıplara karıştı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Huzur Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde kıraathaneyi açmak için gelen iş yeri sahibi silah sesleriyle neye uğradığını şaşırdı. Motosikletiyle geldiği iddia edilen şüpheli, yanında getirdiği tabancayla iş yerini hedef alıp arka arkaya tetiğe bastı. İşyerine isabet eden 2 kurşun camları parçalarken, olayda yaralanan olmadı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 ekipleri sevk edilirken, şüphelinin yakalanması için bölgede çalışma başlatıldı. - BURSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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