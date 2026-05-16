Haberler

Bursa'da 4 firari yakalandı

Bursa'da 4 firari yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa Osmangazi'de düzenlenen operasyonlarda toplam 48 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Bursa'da kesinleşmiş hapis cezası olan 4 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahıslara yönelik yürüttüğü operasyonlarda 18 yıl 4 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B, 16 yıl 11 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D., 9 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.Ç. ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.P. yakalandı. Şüpheli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yunanistan, Türkiye'deki müfredat değişikliğinden rahatsız oldu

Yunan basınına manşet oldu

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kim seçilirse seçilsin gelecek! Fener'e yıldız golcü

Kim seçilirse seçilsin gelecek! Fener'e yıldız golcü
Fenerbahçe'ye Arda piyangosu! Kasa dolacak

Yine Fenerbahçe'nin kasasını dolduracak
Ekranlarda yaprak dökümü! 4 dizi birden final yapıyor

Ekranlarda yaprak dökümü! 4 dizi birden final yapıyor
Torreira'nın ağladığını gören taraftarlar aynı yorumu yaptı

Bu halini gören herkes aynı yorumu yapıyor

Binlerce tweet attılar! Fener taraftarı Jesus'u istemiyor

Gece yarısı kıyamet koptu!

Görüntü İstanbul'daki gölden! Kilometrelerce boru hattı çıktı

Görüntü İstanbul'dan! Kilometrelerce boru hattı çıktı
Emin Pazarcı Akşam gazetesinden ayrıldı! Kızının çakarlı videosu tepki çekmişti

Kızının paylaşımı pahalıya patladı: El sıkışıp ayrıldım