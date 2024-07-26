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Bursa'da kayıp kadının cesedi zeytinlik alanda bulundu

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde 8 gündür kayıp olan kadının cesedi zeytinlik alanda bulundu. Cesedin bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 8 gündür kayıp olarak aranan kadına ait ceset zeytinlik alanda bulundu.

Gemlik'in Kumla Mahallesi'nde, 8 gündür kayıp olan Yüksel Akın'ın (72) zeytinlik alanda cesedine ulaşıldı. Kumla mahallesi Porsuk Deresi civarında kokudan şüphelenen çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada cesede ulaşıldı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından yaşlı kadının cesedi, nöbetçi savcı incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin anlaşılması için Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Olayla alakalı soruşturma sürdürülüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gemlik Bursa Olaylar 3.Sayfa Güncel Haberler

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