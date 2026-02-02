Haberler

Bursa'da kayıp alarmı

Güncelleme:
27 Aralık 2025 tarihinde markete gidiyorum diyerek evden çıkan Sude Solak'tan bir daha haber alınamadı. Ailesi kayıp başvurusunda bulunarak kızlarının bulunması için yardım istedi.

Bursa'da 27 Aralık 2025 tarihinde "Markete gidiyorum" diyerek evden çıkan ve bir daha haber alınamayan genç kızı arama çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, 27 Aralık 2025 günü evinden "Markete gidiyorum" diyerek ayrılan Sude Solak'tan bir daha haber alınamadı. Durumdan endişelenen ailesi, aradan geçen sürenin ardından polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Ailenin başvurusu üzerine polis ekipleri tarafından Solak'ın bulunması için çalışma başlatılırken, ailesi umutlu bekleyişini sürdürüyor. Günlerdir kızlarından gelecek iyi bir haberi beklediklerini belirten aile, Sude'yi gören ya da yerini bilenlerin güvenlik güçlerine veya 0 543 512 45 86 telefon numarasına bilgi vermelerini istedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
