Bursa'da 3 gündür kayıp 19 yaşındaki Berat'ın cansız bedeni bulundu

Bursa'da 7 Aralık'tan bu yana kayıp olarak aranan 19 yaşındaki Berat Yavuz'un cansız bedeni Mudanya'da deniz kıyısında bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'nde yaşayan Berat Yavuz'dan (19), 7 Aralık'tan beri haber alınamaması üzerine ailesi kayıp ihbarında bulundu. Polis ekipleri üç gündür arama çalışmalarını sürdürürken, bugün acı haber Mudanya'dan geldi.

Mudanya Halitpaşa Mahallesi, Liman Sokak çıkışındaki İkiz Kayalar mevkisinde deniz kenarında bir erkek cesedi olduğunu fark eden vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, yapılan incelemede cesedin Berat Yavuz'a ait olduğunu tespit etti.

Bölgeye gelen Mudanya Cumhuriyet Savcısı ile dalgıç polis ekipleri, olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Yavuz'un cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Gencin ölüm sebebi henüz bilinmezken, savcılık olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. - BURSA