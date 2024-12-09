Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esad, zulüm ile abat olunamayacağını görerek kaçtı

Erdoğan'dan Esad için tarihe geçecek sözler

 Bakırhan, 'Erdoğan Kürt meselesini çözerek tarihe geçebilir' dedi, Bahçeli uzun uzun alkışladı

İşte Bahçeli'nin, DEM Partili Bakırhan'ı uzun uzun alkışladığı konuşması

 Netanyahu 'Anlaşma çöktü' demişti! İsrail savaş uçakları Şam'ı vurdu

Netanyahu 'Anlaşma çöktü' demişti! İsrail savaş uçakları Şam'ı vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyeli kardeşlerimizin vatan hasreti bitiyor

Suriyelilerle ilgili yeni süreci Erdoğan duyurdu

Bursa'da Kavga: 1 Kişi Bıçaklandı, Tüfekten Saçmalar Otomobile Isabet Etti

Bursa'da Kavga: 1 Kişi Bıçaklandı, Tüfekten Saçmalar Otomobile Isabet Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kavgada 18 yaşındaki Enes C., 20 yaşındaki Samet K.'yı bıçaklayarak ağır yaraladı. Tüfekten çıkan saçmalar bir otomobile isabet ederken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Samet K. hastaneye kaldırıldı, Enes C. ise yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan 1 kişi ağır yaralanırken, tüfekten çıkan saçmalar seyir halindeki bir otomobile isabet etti. Kavga bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi Yonca Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Enes C. (18) ile daha önce küfür yüzünden tartıştığı Samet K. (20) sokakta karşılaşınca yine tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada Samet K., elindeki tüfekle Enes C.'ye ateş etti. Enes C. ise elindeki bıçakla Samet K.'yı karnından bıçakla ağır yaraladı. Tüfekten çıkan saçmalar yol üzerinde seyreden 16 KOU 66 plakalı otomobile isabet etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Samet K.'yı İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Enes C. polis ekiplerince suç aleti bıçakla beraber yakalanırken, Samet K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kavga anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Ukraynalı kadının Türkiye ile ilgili söylediklerine bakın! Taksicinin yanıtı ise bomba
img

Esad'ın sığındığı Rusya'dan yeni açıklama
img

Esad'ın zulmü, bu hale getirdi! Görüntülere yürek dayanmaz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

B1 ehliyeti hangi araçları kullanır? Erzurum okullar tatil mi? 10 Aralık Salı Erzurum'da okul yok mu? Samsun okullar tatil mi? 10 Aralık Salı Samsun'da okul yok mu? Rüyada topuklu ayakkabı görmek ne demek? Sivas okullar tatil mi? SON DAKİKA 10 Aralık Salı Sivas'ta okul yok mu? Kırklareli okullar tatil mi? SON DAKİKA 10 Aralık Salı Kırklareli'de okul yok mu? Tekirdağ okullar tatil mi? SON DAKİKA 10 Aralık Salı Tekirdağ'da okul yok mu? Edirne okullar tatil mi? SON DAKİKA 10 Aralık Salı Edirne'de okul yok mu? B1 ehliyet hangi otomobil kullanabilir mi? Ehliyet yaş sınırı düştü mü, yaş sınırı kaça düştü? Ankara okullar tatil mi? SON DAKİKA 10 Aralık Salı Ankara'da okul yok mu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.