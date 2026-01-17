Haberler

Bursa'da 36 ve 15 yıl hapis cezasıyla aranan iki kati zanlısı yakalandı

Bursa'da 36 ve 15 yıl hapis cezasıyla aranan iki kati zanlısı yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da kasten öldürme suçundan toplam 51 yıl hapis cezası bulunan iki hükümlü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı ve mahkemeye sevk edildi.

Bursa'da kasten öldürme suçundan 36 ve 15'er yıl hapis kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 hükümlü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ve Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri kasten öldürme suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheliyi takibe aldı

Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde durumundan şüphelenilerek durdurdurdukları D.Y. isimli şüpheliyi sorguladı. Bu şahsın kasten öldürme suçundan 36 yıl 10 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri ise H.A. isimli şahsın yakalanmasına yönelik gerçekleştirdiği planlı çalışmada kasten öldürme suçundan 15 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelinin bulunduğu yeri tespit etti. Buraya yapılan operasyonla H.A da gözatına alındı

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şüpheli de mahkemeye sevk edildiler. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Suriye Ordusu: Deyr Hafir'de kontrol sağlandı, mayın temizleme çalışması başladı

Ordu duyurdu: Kontrol tamamen bizde, mayınlar temizleniyor
Atlas'ın katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı

İşte Türkiye'nin yüreğini yakan cinayette 15 yaşındaki katilin ifadesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

YPG'nin çekilme kararına Şam yönetiminden ilk tepki

YPG'nin gece yarısı duyurduğu karara Şam yönetiminden ilk tepki
Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi

Karnesini gören ağabeyi ile tartışıp canına kıydı
Berke Özer PSG karşısında kabusu yaşadı

Dün gece kabusu yaşadı
Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan'ın HTS kayıtları ortaya çıktı

Rakam hayli yüksek! Merakla beklenen HTS kayıtları ortaya çıktı
YPG'nin çekilme kararına Şam yönetiminden ilk tepki

YPG'nin gece yarısı duyurduğu karara Şam yönetiminden ilk tepki
Bonservisini bile duyurdular! İşte Rafa Silva'nın yeni takımı

Bonservisini bile duyurdular! İşte Rafa'nın yeni takımı
Kanada Premier Ligi'nde oynanan inanılmaz maç yeniden gündemde

Bu sahada maç yapıp şampiyon oldular