Ağabeyini evden çıkarmak için hiltiyle tavanı deldi, savaş çıktı zannettiler

Bursa'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Merkez Yıldırım ilçesine bağlı Çınarönü Mahallesi'nde babasından kalan 5 katlı binada eşi ve çocuklarıyla beraber oturan Bekir Özdemir adeta kabusu yaşıyor. İddiaya göre; kardeşi Ali Özdemir, ağabeyinin evde oturmasını istemiyor. Ağabey ve kardeş arasında zaman zaman tartışmalar yaşanıyor.

AĞABEYİNİN EVİNİN TAVANINI HİLTİYLE DELDİ

Bekir Özdemir, kardeşinin binanın çatı katına çıkarak evlerinin tavanını hiltiyle deldiğini iddia etti. Özdemir, bu esnada evde bulunan eşi Semra Özdemir ve iki oğlunun korku dolu anlar yaşadığını anlattı.

YENGESİNİ MERDİVENLERDEN İTTİ

Küçük çocuklar olay anında savaş çıktığını düşünerek dışarıya kaçtı. Panik halindeki annenin ise yukarı çıkıp konuşmak istediğinde merdivenlerden aşağı itildiği öne sürüldü. Dizinden yaralanan kadın durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler olayla ilgili tutanak tuttu.

"KARDEŞİM BURAYI TEK BAŞINA SAHİPLENMEK İSTİYOR"

Olayın ardından açıklama yapan Bekir Özdemir, "Babamdan kalan evde yıllardır oturuyorum. Kardeşim burayı tek başına sahiplenmek istiyor. Sürekli huzursuzluk çıkarıyor. En son hiltiyle tavanı deldi, çocuklarım korkudan ağladı, eşim şok yaşadı. Can güvenliğimiz yok, diyerek yaşadıkları travmayı anlattı.

"ÇOCUKLARIM SAVAŞ ÇIKTI SANDI"

Korku dolu anlar yaşayan Semra Özdemir, "Bir anda tavanımıza delikler açmaya başladı. Çocuklarım savaş çıktığını zannedip dışarı kaçtı. Üst kata çıkıp kendisinin ne yaptığını sordum. Eşiyle beni merdivenlerden aşağı itekledi. Merdivenlerden düştüm, dizimden yaralandım. Bizim burada kalmamızı istemiyor. Bir süre zaten kirada oturduk, burayı kiraya verelim dedik. Kira parasını bile alamadık. Huzurumuzu kaçıyorlar, kendilerinden şikayetçi oldum" dedi. Bekir Özdemir, yaşananların ardından emniyete başvurarak kardeşi hakkında şikayetçi oldu.