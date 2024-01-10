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Bursa'da kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor

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Bursa-Ankara karayolu Ümitalan ve Mezit boğazında yoğun kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor. Karayolları ekipleri teyakkuzda.

Bursa'da kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor

Karayolları ekipleri teyakkuzda

BURSA - Bursa- Ankara karayolu Ümitalan ve Mezit boğazında yoğun kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Dün akşam itibariyle İnegöl de etkisini artıran kar yağışı Bursa-Ankara karayolunu kullanan sürücülere zor anlar yaşatıyor. Kısa sürede karla kaplanan yol, Karayolları ekiplerince açılarak ulaşımda aksamaların önü kesiliyor. Ayrıca ekipler, olması muhtemel buzlanmaya karşı da tuzlama çalışmaları yapıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ümitalan Ankara Bursa Ulaşım Hava Durumu Trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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