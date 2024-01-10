Bursa'da kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor

Karayolları ekipleri teyakkuzda

BURSA - Bursa- Ankara karayolu Ümitalan ve Mezit boğazında yoğun kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Dün akşam itibariyle İnegöl de etkisini artıran kar yağışı Bursa-Ankara karayolunu kullanan sürücülere zor anlar yaşatıyor. Kısa sürede karla kaplanan yol, Karayolları ekiplerince açılarak ulaşımda aksamaların önü kesiliyor. Ayrıca ekipler, olması muhtemel buzlanmaya karşı da tuzlama çalışmaları yapıyor.