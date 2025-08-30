Bursa'da Kamyonet Enerji Direğine Çarptı, Yangın Çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan kamyonet, enerji nakil hattı beton direğine çarptı. Sürücünün ağır yaralandığı olayda, elektrik tellerinden çıkan akım yangına sebep oldu. Bazı vatandaşlar, tehlikeli olmasına rağmen devrilmek üzere olan direğin altından geçip gitti.

Kaza, saat 12.30 sıralarında İnegöl-Ortaköy yolunda meydana geldi. İnegöl'den Ortaköy mahallesine seyir halinde olan Ebubekir Yunus B. (21) yönetimindeki 16 KPR 48 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki enerji nakil hattı beton direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk aracın üzerine devrildi. Enerji nakil hattından sıçrayan kıvılcım yangınına sebep oldu. Yaralı sürücü kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangın olay yerine sevk edilen İtfaiye ekiplerince söndürüldü. Yapılan tetkiklerde boynunda kırık tespit edilen sürücü ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi.

Jandarma komutanlığı ekiplerinin kazayla ilgili tahkikatı sürerken, tamamen devrilmek üzere olan direğin altından geçen sürücüler, dikkatlerden kaçmadı. - BURSA