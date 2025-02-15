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Bursa'da Kamyon Kazası: Sürücü Yaralandı

Bursa'da Kamyon Kazası: Sürücü Yaralandı
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Bursa'nın Karacabey mevkiinde kontrolden çıkan bir kamyon, bariyerleri aşarak refüje uçarak kazaya neden oldu. Sürücü yaralanırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı ve trafikte uzun kuyruklar oluştu.

Bursa'da kontrolden çıkan kamyon bariyerleri aşıp refüje uçtu. Kazada sürücü yaralanırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaza, Karacabey mevkii İzmir Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 EN 782 plakalı kamyon ile Karacabey'e gitmek için yola çıkan sürücü, Karacabey girişinde kontrolden çıkıp bariyerleri aştı. Devrilen kamyonu gören, çevredekiler yardıma koşarken, 112 ekiplerine ihbarda bulunuldu. Sağlık ekiplerince yaralanan sürücünün ilk müdahalesi olay yerinde yapılıp hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Öte yandan kaza sebebiyle trafikte uzun kuyruklar oluştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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