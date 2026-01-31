Bursa'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Haberler

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza, saat 19.00 sıralarında İnegöl'ün Kurşunlu Mahallesi ile Bilecik'in Pazaryeri ilçesini birbirine bağlayan yolda meydana geldi. Kurşunlu Mahallesi'nden Pazaryeri istikametine seyir halinde olan Kirman M. (58) idaresindeki 06 GNS 73 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Yüksel Ü. (28) yönetimindeki 16 AZV 943 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu.

Kazada sürücüler ile 06 GNS 73 plakalı araçtaki yolcu Kirman E. (54) yaralandı. Olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçta sıkışan yaralıları kurtararak ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
