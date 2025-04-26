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Bursa'da Kadın, Takip Eden Sürücüyü Telefonuyla Kaydetti

Bursa'da Kadın, Takip Eden Sürücüyü Telefonuyla Kaydetti
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Osmangazi ilçesinde yürüyen bir kadın, kendisini takip eden sürücüyü cep telefonuyla kayda aldı. Kadının, 'Seni polise veririm' demesi üzerine şüpheli sürücü olay yerinden hızla uzaklaştı. Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı ve polis soruşturma başlattı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş Mahallesi'nde yolda yürüyen bir kadın, kendisini araçla takip ettiğini öne sürdüğü sürücüyü cep telefonuyla kayda aldı. Görüntülerde kadının, "Seni polise veririm" dediği anlar da yer aldı. Bu sözlerin ardından şüpheli sürücü olay yerinden hızla uzaklaştı.

Merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde akşam saatlerinde cadde üzerinde yürüyen bir kadın, kendisini takip ettiği bir araç sürücüsünden korktuğunu iddia edip, cep telefonu kamerasıyla şüpheli sürücüyü kayda almaya başladı. Aracın yanına gelen kadın "Seni polise veririm" diyerek tepki gösterdi. Bu sözlerin ardından araç sürücüsü hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay sonrası görüntüler sosyal medyada paylaşan kadın, kendisinin takip edildiğini iddia ederek korkusunu dile getirdi.

Polis görüntüler üzerine soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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