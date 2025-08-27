Boşandığı eşini defalarca bıçaklayarak katletti

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kadın, eski eşi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Katil zanlısı 2 saat sürmeden polis ekiplerince yakalandı.

EŞİNİ DEFALARCA BIÇAKLADI

Olay, 22.00 sıralarında İncirli Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sevgi Yandık (27) ile eski eşi Doğan Ş. (31) arasında tartışma çıktı. İkili arasında büyüyen kavgada Doğan Ş. eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ancak Sevgi Yandık, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Genç kadının yakınları hastane önünde fenalık geçirdi. O anlar kameraya anbean yansıdı. Polis ekiplerince sakinleştirilen kalabalık bir süre sonra dağıldı.

DAHA ÖNCE DE BIÇAKLAMIŞ

Olayın şüphelisi Doğan Ş., ise polis ekiplerince yakalandı. Öte yandan Doğan Ş.'nin eşini daha önce de bıçakladığı öğrenildi.