Papa Franciscus'un vasiyeti belli oldu

Papa Franciscus'un vasiyeti belli oldu! Mezar taşına kadar düşünmüş
Öcalan'dan Sırrı Süreyya Önder mesajı

PKK elebaşı Öcalan'dan dikkat çeken Sırrı Süreyya Önder mesajı
Devlet Bahçeli'den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var

Devlet Bahçeli'den yeni görüntü! Paylaşıma düşülen not çok manidar
2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayi cinayeti davasında karar

Esenyurt'taki tekel bayi vahşetinde karar! Sanıklara ceza yağdı

Bursa'da Kaçak Kazı Yapan Dört Kişi Suçüstü Yakalandı

Bursa'da Kaçak Kazı Yapan Dört Kişi Suçüstü Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan devriye sırasında kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı. Olay yerinde çok sayıda kazı malzemesi ile birlikte bir tabanca da ele geçirildi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi, devriye gezen jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gemlik ilçesi Cihatlı Mahallesi'nde gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesi sırasında kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı. Y.A., A.U., Ö.Y. ve H.Y. isimli şahıslar gözaltına alınırken, olay yerinde 1 adet kamera ve tespit çubuğu, jeneratör, odun kesme testeresi, 15 tonluk kriko, el feneri, manevela, kazma, tahra, tahta çapa, 3 adet demir murç, 15 metre kablo düzeneği ve 25 metre uzunluğunda tahta halat merdiven düzeneği gibi çok sayıda kazı malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınrujdı. şüphelilerden Y.A.'nın üzerinde ise seri numarası bulunmayan 1 adet Browning marka tabanca, 1 adet şarjör ve 20 adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığına bilgi verilmesinin ardından A.U., H.Y. ve Ö.Y. isimli şahıslar ifadeleri alınarak serbest bırakıldı. Y.A. isimli şüpheli ise Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüphelinin savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. - BURSA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.