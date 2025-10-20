Haberler

Bursa'da Kaçak Kazı Yapan 4 Kişi Suçüstü Yakalandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde ormanlık alanda kaçak kazı yapan 4 kişi jandarma tarafından yakalandı. Olayda 1 jeneratör, 2 kırıcı ve delici matkap ile 13 kazı malzemesi ele geçirildi. Zanlılardan 1'i tutuklandı, 3'ü ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gemlik İlçesi Şahinyurdu Mahallesi ormanlık alanında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerin harekete geçti. Olay yerine giden ekipler, define arayan 4 kişiye suçüstü yaptı. Gözaltına alınan zanlılarla beraber, 1 adet jeneratör, 2 adet kırıcı ve delici matkap ve 13 adet muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
