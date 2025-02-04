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Bursa'da Kaçak Kazı Yapan 3 Kişi Gözaltına Alındı

Bursa'da Kaçak Kazı Yapan 3 Kişi Gözaltına Alındı
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen 3 kişi, zeytinlik alanda düzenlenen baskınla gözaltına alındı. Olay yerinde çeşitli kazı malzemelerine el konuldu.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kaçak kazı yaptığı belirlenen 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri Kumla-Armutlu çevreyolu üzerinde zeytinlik alandaki bir barakaya baskın düzenledi.

Operasyonda, kaçak kazı yaptıkları ve 5-8 metrelik bir derinliğe ulaştıkları öğrenilen 3 kişiyi gözaltına alındı. Baskın sırasında kaçak kazıda kullanılan, hilti, murç, kazma, caraskal ve kürek gibi yardımcı malzemelere el konuldu.

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerinde kayıt yaparken, gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.

Olayla alakalı soruşturma sürdürülüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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