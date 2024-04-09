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Bursa'da Kaçak İçki Operasyonu: 105 Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi

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Bursa'nın Mudanya ilçesinde Asayiş Büro Amirliği ekiplerince kaçakçılığı önlemeye yönelik düğmeye basıldı. Savcılık izniyle şüphelinin izini süren ekipler, sahte alkol üretilen depoya yaptığı baskında 105 litre kaçak içki ele geçirdi ve olayın şüphelisini yakaladı.

Bursa'nın Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi'ne bağlı Münir Paşa Sokak'ta bulunan bir şüphelinin depoda kaçak içki ürettiği ihbarını alan Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüpheli M.İ.'yi adım adım takip etti. Savcılık kararıyla düğmeye basan ekipler, depoda 96 adet çeşitli ebat ve markalara ait şişelere doldurulmuş şekilde toplamda 76 litre etil alkol, 32 adet çeşitli ebat ve markalara ait şişelere doldurulmuş şekilde toplamda 29,8 litre el yapımı viski olmak üzere toplamda yaklaşık 105,8 litre sahte alkol olduğu değerlendirilen sıvı madde ele geçirdi. Şüpheliyi de depoda yakalan ekipler ifadesini almak üzere karakola sevk etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Asayiş Büro Mudanya Bursa Güvenlik Suç Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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