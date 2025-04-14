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Bursa'da Kaçak Göçmen Operasyonu: 7 Yakalandı

Bursa'da Kaçak Göçmen Operasyonu: 7 Yakalandı
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Bursa'da yapılan operasyonda yasadışı yollarla yabancı uyruklu kişilere yer temin eden 7 kişi yakalandı. Kaçak göçmenlerin kişi başı aylık 3 bin liraya barındırıldığı öğrenildi.

Bursa'da yasadışı yollarla yabancı uyruklu kişilere yer temin eden organizatör ve kaçak göçmenlere yönelik yapılan çalışmada 7 kişi yakalandı.

Bursa Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, kente yasadışı yollarla giren kaçak göçmenlere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, Yıldırım ilçesinde tespit ettikleri göçmenlerin kaldıkları adrese baskın düzenledi. Operasyonda 7 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. İfadeleri alınmak üzere götürülen kaçak göçmenlerin kişi başı aylık 3 bin liraya kaldığı öğrenilirken, kendilerine yer temin eden M.Ş isimli şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Buradaki işlemleri tamamlanan göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - BURSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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