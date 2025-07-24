Bursa'da Jandarma Uyuşturucu Operasyonu: 36 Gram Amfetamin Ele Geçirildi

Bursa'da Jandarma Uyuşturucu Operasyonu: 36 Gram Amfetamin Ele Geçirildi
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İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri, devriye sırasında şüpheli bir kişiyi kovalamaca sonucu yakalayarak üzerinde uyuşturucu madde buldu. 22 yaşındaki Berkay U. üzerinde 36 gram amfetamin ile gözaltına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri, gerçekleştirdikleri devriye sırasında şüphelendikleri bir şahsı kovalamaca sonucu yakalayarak üzerinde uyuşturucu madde ele geçirdi.

İnegöl Jandarma Komutanlığı Motosikletli Asayiş Timi, Şipali Mahallesi'nde devriye görevindeyken durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurup inceledi. Yapılan üst aramasında, Berkay U.'nun (22) üzerinde poşet içerisinde 36 gram amfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli Berkay U. gözaltına alındı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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