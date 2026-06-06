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Bursa'da iş yerine giren yılan paniğe neden oldu

Bursa'da iş yerine giren yılan paniğe neden oldu
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir iş yerine giren yılan, çalışanlarda kısa süreli paniğe yol açtı. İtfaiye ekipleri yılanı yakalayarak doğal yaşam alanına bıraktı.

Bursa'da bir iş yerine giren yılan, kısa süreli paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yılanı bulunduğu yerden yakalayarak doğal yaşam alanına bıraktı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Nilüfer ilçesi Gümüştepe Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde yılanı fark eden çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, iş yerinde yaptıkları çalışma sonucu yılanı kontrollü şekilde yakaladı.

Yakalanan yılan, herhangi bir zarar verilmeden doğal yaşam alanına bırakılırken, iş yeri çalışanları rahat bir nefes aldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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