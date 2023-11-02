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Bursa'da İş Yerinde Sandalye Hırsızlığı Güvenlik Kameralarına Yansıdı

Bursa'da bir iş yerinde meydana gelen sandalye hırsızlığı saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay, merkez Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde cadde üzerinde ilerleyen bir şüpheli, yol kenarında gördüğü kafenin sandalyelerini gözüne kestirdi. İşletmenin kapısından girmeden sandalyelere uzanan kişi, aldığı malzemeleri kapı önüne dizdi. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansırken, şüpheli sandalyelerle kayıplara karıştı.