Bursa'da İnşaat İşçisi 10 Metreden Düştü, Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde cami inşaatında çalışan 31 yaşındaki El Musa Almatayer, 10 metre yükseklikten düştü ve hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde cami inşaatında çalışan işçi, 10 metre yükseklikten yere düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 31 yaşındaki El Musa Almatayer tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Orhangazi'de Camikebir Mahallesi, Tozkoparan Caddesi üzerinde bulunan Kapalı Pazaryeri yanındaki Sultan Alparslan Camii inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta kalıp ustası olarak çalıştığı belirlenen 31 yaşındaki El Musa Almatayer, 3'üncü katta kalıp çaktığı esnada dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten zemine çakıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesine götürülen Almatayer, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

