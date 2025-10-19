Haberler

Bursa'da İki Kişi Arasında Tabanca Mermili Tartışma

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 65 yaşındaki Nadir C., kendisini 6 ay önce yaralayan 15 yaşındaki S.A.Ö.'ye ateş açtı. Genç şans eseri yaralanmazken, mermiler bir işyerine isabet etti. Olay sonrası polis, Nadir C.'yi arıyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 65 yaşındaki adam, kendisini 6 ay önce tabancayla yaralayan 15 yaşındaki gence tabancayla defalarca ateş etti. Genç şans eseri yaralanmazken tabancadan çıkan mermiler işyerine isabet etti.

İlk olay 19 Nisan Nisan 2025 tarihinde Hamidiye Mahallesi Kavak Sokak'ta meydana geldi. Suriye uyruklu 15 yaşındaki S.A.Ö., sokakta karşılaştığı Nadir C. ile alacak verecek nedeniyle tartıştı. Tartışma, kavgaya dönüştü. Arbede sırasında S.A.Ö., elindeki tabancayla Nadir C.'ye ateş edip, sol bacağından tek kurşunla yaraladı. Şüpheli yakalandı, Nadir C. ise ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olayın ardından cezaevine giren S.A.Ö.(15) geçtiğimiz günlerde çıktı.

2.Olay ise bugün saat 18.00 sıralarında Cuma Mahallesi Kasımefendi Caddesi üzerinde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Nadir C.(65), denk geldiği hasmı S.A.Ö.'yü görünce elindeki tabancaya sarıldı. Nadir C. Elindeki tabancayla gence ateş ederek kovaladı. Koşarak kaçan S. A.Ö., bir markete sığındı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Genç şans eseri yaralanmazken, silahlardan çıkan bir mermi cadde üzerindeki bir işyerinin duvarına isabet etti.

Mağdur S.A.Ö. İfadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Polis ekipleri olayın ardından kaçan Nadir C.'nin yakalanması için çalışma başlattı. - BURSA

