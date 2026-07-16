Işık ihlali kaza getirdi, o anlar kamerada

Bursa'da kırmızı ışıkta geçen motosiklet, karşı yönde kırmızı ışık ihlali yapan otomobil ile çarpıştı. Yaşanan kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir K. yönetimindeki motosiklet kırmızı ışıkta geçti. İddiaya göre, Yunus S. yönetimindeki otomobil de kırmızı ışıkta geçti. Işık ihlali yapan iki araç, çarpıştı. Yaşanan kazada motosiklet sürücüsü Kadir K., ve otomobilde bulunan Yunus S., Ayşe Bahar S., Dilşah S. ve Minanur S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Ayrıca, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı