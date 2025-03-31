Bursa'da İki Grup Arasında Kavga: 3 Yaralı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bıçakla yaralanan 1'i ağır 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Bursa'da iki grup arasında çıkan kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Olay, Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi 9. Yavuz Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında 1'i ağır 3 yabancı uyruklu şahıs bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı şahısları ambulansla hastaneye kaldırırken, polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa