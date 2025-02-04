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Bursa'da İki Doktor Arasında Otopark Kavgası: Biri Tutuklandı

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İnegöl Devlet Hastanesi otoparkında park sebebiyle çıkan kavgada, genel cerrah Ferhat D. ve dahiliye uzmanı Zeki Y. yaralandı. Ferhat D. tutuklandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde devlet hastanesi otoparkında park sebebiyle kavga eden 2 doktor birbirini yaraladı. Olayla ilgili gözaltına alınan doktorlardan biri tutuklandı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında İnegöl Devlet Hastanesi otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, aracını parktan çıkaramayan genel cerrah Ferhat D. (32) ile diğer araç sahibi dahiliye uzmanı Zeki Y. (53) arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada Ferhat D., yumrukla Zeki Y.'nin burnunu kırdı. Ferhat D.'nin kolunda ve dudağında ise şişlik oluştu. Kavgayı hastane polisi ayırdı. Doktorlar tedavinin ardından birbirinden şikayetçi oldu. Doktorlardan Ferhat D. gözaltına alındı. Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen doktor Ferhat D., mahkemece tutuklandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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