İlçeyi ayaklandıran olay! Kocaman adam, 6 yaşlarında iki çocuğa dehşeti yaşattı

İlçeyi ayaklandıran olay! Kocaman adam, 6 yaşlarında iki çocuğa dehşeti yaşattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İlçeyi ayaklandıran olay! Kocaman adam, 6 yaşlarında iki çocuğa dehşeti yaşattı
Haber Videosu

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde iki küçük çocuğu darp edip yerden yere vuran şahıs güvenlik kameralarına yakalandı. Olay sonrası mahalle ayağa kalkarken, polis ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Mevlana Mahallesi Dönüşüm Sokak'ta iddiaya göre, Yusuf K. (53) henüz 6 yaşındaki Ömer Erul ile 5 yaşındaki Ömer Eymen Işık'ı darp etti.

ÇOCUĞUN KOLUNU KIRDI

Çocuklarının darbedildiğini gören aileler büyük şok yaşarken, olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan çocuklardan Ömer Erul'un sol kol omuz alt kısmında kırık tespit edildi.

İlçeyi ayaklandıran olay! Kocaman adam, 6 yaşlarında iki çocuğa dehşeti yaşattı

DEHŞET KAMERADA

Yaşanan dehşet anları sitenin güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde küçük çocukların darp edildiği anlar mahalleliyi isyan ettirdi.

İlçeyi ayaklandıran olay! Kocaman adam, 6 yaşlarında iki çocuğa dehşeti yaşattı

ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Olay sonrası harekete geçen polis, şüpheli Yusuf K.'yı kısa sürede yakalayarak polis merkezine götürdü. Şüpheli hakkında "kasten yaralama" suçundan tahkikat başlatılırken, Kaya'nın mevcutlu olarak adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Anıtkabir'de atılan slogan CHP'li vekili küplere bindirdi: Her sene her sene bu ayıp olur mu?

Anıtkabir'de atılan slogan CHP'li vekili küplere bindirdi
Anıtkabir'deki törenlere damga vuran görüntü: Askerlerin üstleri arandı

Törene damga vuran görüntü: Askerlerin üstleri arandı
Van'da katliam gibi kaza: 4 ölü, 2 yaralı

Katliam gibi kaza! TIR, hafif ticari aracı biçti
'İnat Box' kullananların banka hesapları boşaltıldı! 15 milyonluk vurgun

Türkiye'de bu uygulamayı indirenlerin banka hesapları boşaltıldı
Gökhan Özoğuz ve Farah Zeynep Abdullah otoparkta yemek yerken görüntülendi

Aşk İddialarını reddetmişti, ünlü şarkıcıyla otoparkta yakalandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haftalarca yok! Fenerbahçe Semedo'nun sakatlığını açıkladı

Fenerbahçe'de deprem! Yıldız futbolcu haftalarca yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.