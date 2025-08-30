İlçeyi ayaklandıran olay! Kocaman adam, 6 yaşlarında iki çocuğa dehşeti yaşattı
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde iki küçük çocuğu darp edip yerden yere vuran şahıs güvenlik kameralarına yakalandı. Olay sonrası mahalle ayağa kalkarken, polis ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakaladı.
Mevlana Mahallesi Dönüşüm Sokak'ta iddiaya göre, Yusuf K. (53) henüz 6 yaşındaki Ömer Erul ile 5 yaşındaki Ömer Eymen Işık'ı darp etti.
ÇOCUĞUN KOLUNU KIRDI
Çocuklarının darbedildiğini gören aileler büyük şok yaşarken, olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan çocuklardan Ömer Erul'un sol kol omuz alt kısmında kırık tespit edildi.
DEHŞET KAMERADA
Yaşanan dehşet anları sitenin güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde küçük çocukların darp edildiği anlar mahalleliyi isyan ettirdi.
ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI
Olay sonrası harekete geçen polis, şüpheli Yusuf K.'yı kısa sürede yakalayarak polis merkezine götürdü. Şüpheli hakkında "kasten yaralama" suçundan tahkikat başlatılırken, Kaya'nın mevcutlu olarak adliyeye sevk edileceği öğrenildi.