Bursa'da İki Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Yaralı
Yenişehir'de süratli seyreden iki otomobilin kavşakta kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hemen hastaneye kaldırıldı. Mudanya'da ise freni boşalan bir tır, park halindeki araçların üzerine çıktı.
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, İznik Caddesi üzerinde süratli oldukları iddia edilen iki otomobil, kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Ortalığı savaş alanına çeviren kazada 2 sürücü yaralandı. Vatandaşlar yaralılara yardım etmek için zamanla yarıştı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücüler, hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili polis ekiplerinin tahkikatı sürüyor.
Freni boşalan tır araçların üzerine çıktı
Öte yandan Mudanya ilçesinde ise, freni boşalan tır araçların üzerine çıktı. Aracıyla yeni park eden bir sürücü ise saniyeler içinde kazayı kıl payı atlattı. - BURSA