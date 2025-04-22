Bursa'da Husumetli Şahıslar Sokak Ortasında Dövüldü
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, husumetli şahıslar arasında meydana gelen kavgada bir kişi öldüresiye dövüldü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bursa'da 2 şahıs, iddiaya göre husumetli oldukları kişiyi öldüresiye dövdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, kavgayı ise çevrede bulunan bir kadın ayırdı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu iddia edilen şahıslar cadde üzerinde denk geldi. 2 şüpheli, tek başına yürüyen husumetlilerini araya alıp dövmeye başladı. Öldüresiye dayak amatör kameraya yansırken, kavgayı ise yoldan geçen bir kadın güçlükle ayırdı. O anlar saniye saniye kaydedildi. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa