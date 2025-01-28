Bursa'da Hırsızlık Yapan 2 Çocuk Yakalandı
İnegöl'deki marketten ve manavdan hırsızlık yapan 17 ve 16 yaşındaki iki çocuk, güvenlik kameraları sayesinde tespit edilerek yakalandı. Şüphelilerin birinin daha önce bisiklet hırsızlığı suçlarından kaydı olduğu belirlendi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde marketten ve manavdan hırsızlık yapan 2 çocuk, polis ekiplerince yakalandı. Hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi'nde marketten içecek ve yine aynı mahallede faaliyet gösteren manavdan kasadaki 3 bin 500 TL ile meyve çalındı. Olayın ardından harekete geçen İnegöl Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, iş yerindeki güvenlik kamerası görüntülerinden 2 şüpheliyi tespit etti. Ekipler, M.D. (17) ve Ö.D. (16) adlı şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden M.D.'nin 5 ayrı bisiklet hırsızlığı suçundan kaydı olduğu ortaya çıktı. - BURSA