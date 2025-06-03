Bursa'da Hırsızlık Girişimi, Mahalleliyi Ayaklandırdı

Bursa'da Hırsızlık Girişimi, Mahalleliyi Ayaklandırdı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir apartman dairesine girmeye çalışan hırsız, ev sahibi tarafından suçüstü yakalanarak dövüldü. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da meydana gelen hırsızlık girişimi mahalleliyi ayağa kaldırdı. İddiaya göre sabah saatlerinde bir apartman dairesine girmeye çalışırken ev sahibi tarafından suçüstü yakalanan şüpheli site önünde meydan dayağı yedi. O anlar kameraya yansırken, kavgayı site görevlileri ayırdı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde bir sitedeki apartman dairesine giren şüpheli, içeriden para alıp dışarı çıkmak istedi. Bu esnada ev sahibiyle karşılan şüpheli koşarak dışarı kaçtı. Başlayan kovalamaca sitenin önünde hırsızın yakalanmasıyla son buldu. Güvenlikler tarafından yakalanan hırsız, polis ekiplerine götürülmek üzere güvenlik dairesine götürülürken, hırsını alamayan ev sahibi o şüpheliyi tekme tokat dövdü. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansırken, şüpheli polis ekiplerine teslim edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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