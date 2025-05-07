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Bursa'da Hırsızlık: Arızalı Aracı Çalan Şüpheli Sadece 10 Kilometre Kaçabildi

Bursa'da Hırsızlık: Arızalı Aracı Çalan Şüpheli Sadece 10 Kilometre Kaçabildi
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, yolda kalan bir araca yardım etme bahanesiyle aracı çalan 21 yaşındaki hırsız, sadece 10 kilometre sonra aracın arızalanması nedeniyle yakalandı. Olay anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa'da yolda kalan aracı, yardım etme bahanesiyle çalan hırsız, sadece 10 kilometre kaçabildi. Arızalı araç hırsızı da yolda bırakınca polis ekipleri kıskıvrak yakaladı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hacivat Mahallesi'nde bozulan araca yardım etmek isteyen şüpheli L.İ. (21), şoför koltuğuna oturdu. 'Vurdurma' yöntemi ile aracı çalıştıran şüpheli, gaza basarak kayıplara karıştı. Aracı çalınan vatandaş ise bir süre çalınan otomobilinin ardından koşturup yetişemeyeceğini anlayınca durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Çok sayıda güvenlik kamerası mercek altına alındı

Yaşanan olay sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Bölgede bulunan çok sayıda güvenlik kamerası mercek altına alındı. Çaldığı araç ile bir süre gezen L.İ., merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Ali Ferruh Yücel Caddesi'ne geldiği sırada çaldığı araç yine stop etti. Çevredekilerden yardım isteyen L.İ., bu sırada aracı takip eden polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. L.İ., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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