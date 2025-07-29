Bursa'da Havai Fişek Yangını: 4 Kişi Gözaltında

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, havai fişek atarak yangın çıkardığı iddia edilen 4 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Bursa kent merkezi Tophane yamaçlarında havai fişek atarak yangın çıkardığı ileri sürülen 4 kişinin gözaltına alındığı bildirdi.

Başsavcılık açıklamasında, basın yayın kuruluşlarında yer alan "Bursa'da havai fişek yangın çıkardı" haberine konu olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Çarşı Polis Merkezi Amirliği görevlilerince 28 Temmuz'da havai fişek atarak yangına sebebiyet veren şüpheliler S.D., A.K., M.B. ve M.A.'nın gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.

Bursa'da havai fişeklerin atılmasının yasaklanmasına dair bir karar bulunmuyor - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ticaret Bakanlığı'ndan dijital dolandırıcılığa karşı uyarı

İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Bakanlıktan kritik uyarı geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş'ta Orkun Kökçü şoku

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü şoku
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.