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Hava soğuk diye hastanede kalan evsiz şahıs, bilgisayarları çaldı

3. Sayfa Haberleri

Hava soğuk diye hastanede kalan evsiz şahıs, bilgisayarları çaldı

Bursa'da evsiz bir kişi, havanın soğuk olması nedeniyle kaldığı hastaneden 7 tane bilgisayar çaldı. Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan şüpheli, tutuklandı.

13 Ocak günü merkez Osmangazi ilçesinde meydana gelen olayda polikliniklerde doktorların kullandığı 7 tane bilgisayarın çalındığını fark eden görevliler, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, hastanenin güvenlik kamera görüntüleri inceleyerek şüphelinin Erhan A. (37) olduğunu tespit etti.

Bursa'da hava soğuk diye hastanede kalan evsiz şahıs, bilgisayarları çaldı

Polis ekipleri yaptıkları çalışmada evi olmadığı için soğuk gecelerde hastanelerde kaldığı ve farklı suçlardan 12 tane suç kaydı bulunan Erhan A.'yı ve başka bir hırsızlık konusunun şüphelisi olan T.M. (34) Ulu Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan Erhan A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'da hava soğuk diye hastanede kalan evsiz şahıs, bilgisayarları çaldı

Çalınan bilgisayarlar hastaneye teslim edilirken, hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

evsiz Bursa 3. Sayfa Haberler

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