Hamile karısını "fantezi" süsü vererek öldüren adama müebbet hapis

Bursa'da cinsel ilişki sırasında dini nikahla birlikte yaşadığı 5 aylık hamile N.M.T.'yi (43) boğarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Suriye uyruklu Yahya Al Mohamad Altaha (42), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken "Öptüğüm için olmuş olabilir" sözleriyle kendini savundu.

İLİŞKİ SIRASINDA BOĞAZINI SIKTI

Temmuz ayında Yıldırım ilçesinde Suriye uyruklu Yahya Al Mohamad Altaha, 4 çocuğunun annesi olan M.A.'dan boşandıktan sonra uzaktan akrabası olan N.M.T. ile dini nikah yaparak Ortabağlar Mahallesi'ndeki evde yaşamaya başladı. İddiaya göre, olay günü öğle saatlerinde Yahya Al Mohamad Altaha ile N.M.T. birliktelik yaşadı. İlişki sırasında Altaha, N.M.T.'nin başını yataktan aşağı sarkıtıp, her iki kolu vücudunun altında kalan hamile kadının boğazını önce sağ sonra da sol eliyle sıktı.

KADINI BIRAKIP ARKADAŞINA GİTTİ

Ağzından köpük çıkan kadın hareketsiz kalmasının ardından Altaha, saat 13.00 sıralarında evden çıkıp arkadaşları ile buluşmaya gitti. Saat 17.00 sıralarında tekrar geldiği evde, N.M.T.'nin hareketsiz olarak yattığını gören şüpheli, bu kez cep telefonu ile aradığı arkadaşı İ.O.'dan yardım istedi. Eve gelen İ.O., sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde N.M.T.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, Yahya Al Mohamad Altaha'yı gözaltına aldı.

"FANTEZİ SÜSÜ VEREREK ÖLDÜRDÜ"

Emniyetteki sorgusunda, N.M.T.'yi bilerek ve tasarlayarak öldürmediğini söyleyen şüpheli, olayın birliktelik sırasında fantezi yapmak istemesi sonucu yaşandığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yahya Al Mohamad Altaha, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Tanığın ifadesinin ardından yapılan soruşturma sonunda, Suriye uyruklu Yahya Al Mohamad Altaha'nın, birliktelik sırasında cinsel fantezi süsü vererek, hamile olduğunu bildiği N.M.T.'nin boğazını sıkıp öldürmek sureti ile üzerine atılı suçu işlediği belirlendiği görüşüne yer verildi.

"HER HAMİLE KALDIĞIMDA ÇOCUĞU DÜŞÜRMEYE ÇALIŞIYORDU"

Sanığın, 19 yıl önce ülkesinde evlenip olaydan 8 ay önce boşandığı eski eşinin, evliliklerinden olan 4 çocuğunu sevmediğini belirterek, "Her hamile kaldığımı öğrendiğinde, birlikteliğimiz sırasında boğazımı sıkıp karnıma bastırarak, çocuğu düşürmeye çalışıyordu." dediği, soruşturma sırasında alınan ifadesine de iddianamede yer verildi.

Hakkında, Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Yahya Al Mohamad Altaha'nın karar duruşması görüldü. Mahkemede son sözleri sorulan Al Mohamad Altaha, daha önceki ifadelerini yineleyerek, ölüm olayı birliktelik sırasında istemeyerek meydana geldi. Birliktelik yaşadığım kişi amcamın kızı olur, onu neden öldürmek isteyeyim? Onu çok seviyordum. Çok uzun süre cinsel birliktelik yaşadık. Nasıl öldüğü ile ilgili bir fikrim yok, o esnada beyin kanaması da geçirmiş olabilir. Tahliyemi istiyorum." dedi.

Kadının boğazındaki morlukların nedenini ise "Öptüğüm için olmuş olabilir" sözleriyle açıklayan sanığa, 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme, cezada indirim uygulamadı.