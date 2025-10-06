Haberler

Bursa'da Hafif Ticari Araç Tırla Çarpıştı: 2 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari aracın tırla çarpışması sonucunda 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı, polis inceleme başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari aracın tırla çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu İnegöl ilçesi girişinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Kenan A. (45) yönetimindeki 34 EJ 8710 plakalı hafif ticari araç, önünde seyrederken aniden yavaşlayan Azem B. (40) yönetimindeki 16 ER 935 plakalı dorsesiz tıra arkadan çarptı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü ile yanındaki Çetin A. (23) yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bölge Trafik ekipleri yolu kontrollü şekilde ulaşıma açarken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
