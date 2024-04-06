Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Bursa'da Gürültü Nedeniyle Dışarı Atılan Zanlı Cinayet İşledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da cezaevine girmeden önce gittiği mekan sahibi tarafından gürültü yüzünden dışarı atılınca cinayet işleyen zanlı ve ona yardım eden arkadaşı müebbet hapse mahkum oldu. Cinayet anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansımıştı.

Olay, 19 Haziran 2023'te saat 03.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Kuruçeşme Mahallesi Altıparmak Caddesi'nde meydana geldi. İnegöl'de gece kulübü işleten Arif Akcan'a (56) Altıparmak Caddesi'ne çıktığı sırada, yanına yaklaşan 16 AVC plakalı otomobilden ateş açıldı. Otomobil olay yerinden uzaklaşırken, vücuduna 4 kurşun isabet eden Akcan hayatını kaybetti.

Polis, otomobili kullananın Can S. ateş edenin İlker Karagöz olduğunu belirledi. Cinayet masası ekipleri Can S.'yi Ankara yolunda, İlker Karagöz'ü ise İnegöl'de yakaladı.

İlker Karagöz olayı itiraf ederken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolda yürüyen Arif Akcan'a otomobilden ateş edildiği, ardından yere yığıldığı görülüyor

İlker Karagöz ve Can S. "kasten adam öldürme" iddiasıyla 4.Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki son duruşmaya katıldılar.

İlker Karagöz, Arif Akcan'ın İnegöl'deki gece kulübünden gürültü yaptığı gerekçesiyle çıkarıldığını, ardından Arif Akcan ile tartışıp, mekandan ayrıldığını belirterek, "Arif Akcan'ın iş yerine gittiğimde, üzerimde hobi amaçlı taşıdığım tabancam bulunuyordu. Olay yerinden ayrıldıktan sonra, başka bir eğlence mekanında arkadaşım Can ile tesadüfen karşılaştık. Başka bir suçtan cezaevine gireceğim için son kez eğlenmek amacıyla o gece dışarıda vakit geçiriyordum. İnegöl'deki eğlence mekanları çok kalabalık olduğu için Bursa'ya gitmek istedim. Eğlenmeye giderken tesadüfen Arif Akcan'ı, Altıparmak Caddesi'nde gördüm. Akcan'a kızdığım için ateş ettim. Ailem var, çocuklarım mağdur oldu. Maddi durumumu göz önünde bulundurmanızı talep ediyorum ve tahliyemi istiyorum" dedi.

Diğer sanık C.S. ise olayla ilgilisinin olmadığını, sadece arabayla bölgede olduğunu ifade ederek, "Suçsuzum, beraatimi istiyorum. Bir senedir hapiste yatıyorum" dedi.

Mahkeme son sözler üzerine kararını açıkladı. 2 sanık da 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırılırken, İlker Karagöz'e ayrıca 'ruhsatsız silah kullanmak' suçundan 2,5 yıl hapis ile 1200 lira para cezası verildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bursa Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kuyumcular bayramda açık mı? Bayramda kuyumcular açık olacak mı, kapalı mı olacak? 10 – 11 – 12 Nisan kuyumcu çalışma saatleri! Bugün kandil mi, ne kandili? 6 Nisan Cumartesi bugün hangi dini gün? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 6 Nisan Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 6 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? 6 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? 6-7 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 6-7 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 6-7 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! 7 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 7 Nisan Pazar burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? 13 Kasım hangi burç? Doğum günü 13 Kasım olanların burcu nedir? 13 Kasım burcu özellikleri, gezegeni ve sembolü ne? 13 Kasım hangi burca ait?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title