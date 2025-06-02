Bursa'da Grupla Tartışan Kişi Tekme Tokat Darp Edildi
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir grup, tartıştıkları şahsı tekme tokat döverek yaraladı. Olay anı kameraya yansırken, çevredeki vatandaşlar saldırganları durdurmaya çalıştı.
Bursa'da bir grup tartıştığı şahsı tekme tokat dövdü. O anlar kameraya yansırken, yere düşmesine rağmen darp edilen kişiyi çevredekiler saldırganların elinden zor aldı.
Olay, akşam saatlerinde Yıldırım ilçesi Mesken Mahallesi'nin işlek caddelerinden birinde meydana geldi. Henüz nedeni öğrenilemeyen tartışma da bir grup cadde üzerinde tartıştığı kişiyi tekme tokat darp etmeye başladı. Aldığı darbedeler sonucu yere düşen kişi yerde bile saldırganların hedefi oldu. Çevredekilerin güçlükle ayırdığı kavga kameraya yansırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa