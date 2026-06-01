Bursa'da 5 göçmen yakalandı, 1 organizatör tutuklandı

Bursa'da durdurulan iki araçta 5 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakalanırken, organizatör olduğu belirlenen 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesi, suç failleri ve organizatörlerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi. Bursa-Ankara Yolu Kestel girişi ile Gemlik Yolu Kurşunlu yol ayrımında durdurulan iki araçta yapılan kontrollerde, yolcu olarak bulunan toplam 5 yabancı uyruklu şahsın kimliksiz olduğu, Türkiye'de yasal kalış haklarının bulunmadığı ve ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edildi.

Yakalanan yabancı uyruklu şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Yapılan araştırmalarda, yabancı uyruklu şahısların organizatörlerle ücret karşılığında anlaşarak farklı illere sevk edilmek istendiği belirlendi. Göçmen kaçakçılığı organizatörü olduğu değerlendirilen araç sürücüsü 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü'nün göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceği bildirildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
