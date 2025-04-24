Bursa'da Gençlerin Tehlikeli Yolculuğu Kamerada
Bursa'da iki genç, kasalı bir kamyonetin arkasına tutunarak tehlikeli bir yolculuğa çıktı. Diğer sürücülerin uyarılarına rağmen devam eden bu tehlikeli oyunun anları amatör bir kamerayla kaydedildi.
Tehlikeli yolculuk kamerada
BURSA - Bursa'da 2 gencin kasalı kamyonet arkasındaki tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.
Olay, Gürsu ilçesinde meydana geldi. Canlarını hiçe sayan 2 genç, kasalı kamyonetin arkasına tutunarak ilerlemeye başladı. O anları gören diğer sürücüler, kamyonet sürücüsünü korna ile uyarsa da sonuç alamadı. Çocukların tehlikeli oyunu, saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa