Bursa'da Gençlerin Tehlikeli Yolculuğu Kamerada

Tehlikeli yolculuk kamerada

BURSA - Bursa'da 2 gencin kasalı kamyonet arkasındaki tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Olay, Gürsu ilçesinde meydana geldi. Canlarını hiçe sayan 2 genç, kasalı kamyonetin arkasına tutunarak ilerlemeye başladı. O anları gören diğer sürücüler, kamyonet sürücüsünü korna ile uyarsa da sonuç alamadı. Çocukların tehlikeli oyunu, saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.