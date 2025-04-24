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Bursa'da Gençlerin Tehlikeli Yolculuğu Kamerada

Bursa'da Gençlerin Tehlikeli Yolculuğu Kamerada
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Bursa'da iki genç, kasalı bir kamyonetin arkasına tutunarak tehlikeli bir yolculuğa çıktı. Diğer sürücülerin uyarılarına rağmen devam eden bu tehlikeli oyunun anları amatör bir kamerayla kaydedildi.

Tehlikeli yolculuk kamerada

BURSA - Bursa'da 2 gencin kasalı kamyonet arkasındaki tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Olay, Gürsu ilçesinde meydana geldi. Canlarını hiçe sayan 2 genç, kasalı kamyonetin arkasına tutunarak ilerlemeye başladı. O anları gören diğer sürücüler, kamyonet sürücüsünü korna ile uyarsa da sonuç alamadı. Çocukların tehlikeli oyunu, saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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