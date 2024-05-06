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Bursa'da genç kız sevgilisini bıçakladı

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde sinir krizi geçiren genç kız, sevgilisini sırtından bıçakladı. Olay, Gemlik ilçesi İstiklal Caddesi üzerinde ara sokakta meydana geldi. Yaralı gencin hayati tehlikesinin de sürdüğü öğrenildi.

Bursa'da genç kız sevgilisini bıçakladı

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde sinir krizi geçiren genç kız, sevgilisini sırtından bıçakladı.

Olay, Gemlik ilçesi İstiklal Caddesi üzerinde ara sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, genç bir kız sevgilisi olduğu iddia edilen genci sırtının çeşitli yerlerinden bıçakladı. Kanlar içerisinde yere yığılan genç adam, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Genç kız olay yerinden kaçarken, polis ekiplerinin tahkikatı sürüyor. Yaralı gencin hayati tehlikesinin de sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstiklal Caddesi Bursa Olay Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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