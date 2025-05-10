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Bursa'da Gelinlikçideki Yangın Paniğe Neden Oldu

Bursa'da Gelinlikçideki Yangın Paniğe Neden Oldu
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde tarihi Uzun Çarşı'daki bir gelinlikçide çıkan yangın, paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, can kaybı yaşanmadı, ancak binada maddi hasar meydana geldi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan tarihi Uzun Çarşı'da yer alan 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Henüz belirlenemeyen bir sebeple bir gelinlikçide başlayan yangın kısa sürede büyüyerek çatı katını sardı. Alevlerin yükseldiği anlarda çevrede bulunan vatandaşlar büyük korku yaşarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yoğun çabalar sonucunda alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, binada maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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