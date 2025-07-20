Bursa'da Gece Yarısı Feci Kaza: 8 Yaralı

Bursa'da Gece Yarısı Feci Kaza: 8 Yaralı
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana gelen kazada, kırmızı ışıkta geçerek kavşağa dalan bir otomobilin başka bir araçla çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. İki yaralının durumu ağır.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde gece yarısı meydana gelen feci kazada aynı araçta bulunan 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Olay, saat 22.50 sularında Ankara Yolu Caddesi ile Yıldırım Beyazıt Caddesi kesişiminde yaşandı. İddiaya göre Mahmut H. yönetimindeki 16 BRU 215 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta geçerek kavşağa daldı. Bu sırada Muhammet S. idaresindeki 77 ABD 619 plakalı araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç, istinat duvarına çarparak durabildi.

Kazanın ardından ortalık savaş alanına döndü. Araç içinde bulunan sürücü Mahmut H. ile yanında bulunan Hediye H. ağır yaralanırken, aynı araçta bulunan Nadiye A., Ayşegül A., Miray A., Nuriye Y., Büşra P. ve henüz bebek yaştaki Almira P. hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulansla hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri kazanın yaşandığı kavşakta uzun süre trafik akışını kontrol altına aldı. Yapılan ilk incelemelerde, kazanın 16 BRU 215 plakalı otomobil sürücüsünün kırmızı ışık kuralını ihlal etmesi sonucu meydana geldiği belirtildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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