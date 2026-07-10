Haberler

Bursa'da freni patlayan kamyonun altına aldığı sürücü yaşam savaşını kaybetti

Bursa'da freni patlayan kamyonun altına aldığı sürücü yaşam savaşını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Kestel ilçesinde freni patlayan kamyonun neden olduğu zincirleme kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Alpay Kurt, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Kamyonun altında metrelerce sürüklenen sürücü, hastanede hayatını kaybetti.

Bursa'nın Kestel ilçesinde freni patlayan kamyonun neden olduğu zincirleme kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Alpay Kurt, tedavi gördüğü Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 6 Temmuz'da saat 09.00 sıralarında Ankara Yolu Caddesi Kestel-Bursa istikametinde meydana geldi. İddiaya göre yokuş aşağı seyir halindeki kamyonun freninin patlaması sonucu araç, önünde ilerleyen bir kamyon ile otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobili altına alarak metrelerce sürükleyen kamyon, bariyerlere çarparak durabildi. Kazanın şiddetiyle kamyonun kupası da yerinden koparak savruldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kamyonun kupasında sıkışan sürücü ile otomobil sürücüsü Alpay Kurt, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Durumu ağır olan Alpay Kurt, sevk edildiği Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen 3 gün sonra hayatını kaybetti. Kurt'un cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Trabzon'a gönderildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan toplam 54 suçlu Türkiye’ye getirildi

Şimdi hesap zamanı! 54 isim Türkiye'ye getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bizi izlemeye devam edin' demişti! S-400'ler Körfez'e satıldı iddiası

Erdoğan "Bizi izleyin" demişti! Kriz çıkaran silahlar Araplara satıldı
NATO davetinde Ajda Pekkan sürprizi! Tatlı detayı da bomba

NATO davetinde büyük sürpriz! Sahnedeki isim herkesi şaşırttı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail askeri Filistinli esire işkence yaptı, fotoğrafını 'Günaydın' notuyla paylaştı

İnsanlık dışı işkenceyi "Günaydın" notuyla paylaştı
Ülkeyi ayağa kaldıran skandal! 9 polisi gizlice görüntüleyip tacizde bulundu

Yok böyle skandal! 9 polisi gizlice görüntüleyip tacizde bulundu
CHP İstanbul'da tedbir sürecek! İl kongresi iptali davası 16 Ekim'e ertelendi

CHP İstanbul'da tedbir sürecek! İl kongresi iptali davası ertelendi
Acun Ilıcalı: Hull City'nin ilk maçında ölüyordum

Acun Ilıcalı: Hull City'nin ilk maçında ölüyordum
Bakan Tekin'den LGS kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarına ilişkin paylaşım

Bakan Yusuf Tekin'den öğrencilere "LGS" mesajı
Adana'da gizemli aşk mesajı! Bu kez şehrin dört bir yanına yazdılar

Şehri ayağa kaldıran gizemli mesaj! Vatandaşlardan büyük tepki var
LGS sonuçları açıklandı

Yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği sonuçlar açıklandı