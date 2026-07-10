Bursa'da freni patlayan kamyonun altına aldığı sürücü yaşam savaşını kaybetti

Bursa'nın Kestel ilçesinde freni patlayan kamyonun neden olduğu zincirleme kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Alpay Kurt, tedavi gördüğü Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 6 Temmuz'da saat 09.00 sıralarında Ankara Yolu Caddesi Kestel-Bursa istikametinde meydana geldi. İddiaya göre yokuş aşağı seyir halindeki kamyonun freninin patlaması sonucu araç, önünde ilerleyen bir kamyon ile otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobili altına alarak metrelerce sürükleyen kamyon, bariyerlere çarparak durabildi. Kazanın şiddetiyle kamyonun kupası da yerinden koparak savruldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kamyonun kupasında sıkışan sürücü ile otomobil sürücüsü Alpay Kurt, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Durumu ağır olan Alpay Kurt, sevk edildiği Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen 3 gün sonra hayatını kaybetti. Kurt'un cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Trabzon'a gönderildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı